Burdur'da yaşamını sürdüren ve 10 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele eden, 11 yaşındaki Aysun Çiçeker, kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Burdur'da yaşayan Erdal (40) Neslihan (33) Çiçeker çiftinin 11 yaşındaki Aysu'ya 1 yaşındayken böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Gerekli ilaç tedavilerine yanıt vermeyen Aysu Çiçeker 4 ay önce periton diyalize girmeye başladı. Bu sürede nakil listesinde böbrek bekleyen Çiçeker'e kadavradan nakil çıktığı haberi verildi.

Çiçeker'e, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yapılan ameliyatla, kadavradan alınan böbrek nakledildi.

Çiçeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle okula gidemediği için evde eğitim görmeye başladığını söyledi.

Arkadaşlarıyla dışarıya çıkıp oynayamadığını sadece evin penceresinden bakmak zorunda kaldığını anlatan Çiçeker, ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğu için sevinçli olduğunu dile getirdi.

Ameliyatın çok iyi geçtiğini dile getiren Çiçeker, şöyle konuştu:

"Tüm ihtiyacımda ailemi yanıma çağırmak zorunda kalıyordum. Sıkılıyordum evde. Oyun oynayamıyordum. Çok sevdiğim okuluma gidemiyordum. Şimdi odamı oyuncaklarla dolduracağım. Hastaneden çıkınca dışarıda koşup oyun oynamayı istiyorum. Yeni bir hayata adım atacağım için çok mutluyum."

Anne Neslihan Çiçeker ise kızının nakil olduğu için sevinçli olduklarını dile getirdi.

PAÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban ise hastanelerinde yetişkin ve çocuk böbrek nakillerinin başarılı bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Hastasının kadavradan yaşıyla uyumlu küçük bir böbreğin nakil edildiğini belirten Özban, "Aysu, kadavradan nakil şansını yakalamış diyaliz hastalarımızdan birisiydi. O da 8-9 yıldır bir metabolik hastalıkla diyaliz aşamasına gelen bir çocuğumuz. 4 aydır periton diyalize girmesinin türlü riskleri, sık kontrolleri ve okuldan geri kalmayı gerektiren süreçler yaşadı ama başarılı bir nakille hem okul hayatı hemde sosyal hayatı daha da düzene girecek." dedi.