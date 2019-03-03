Son Dakika Haberleri: Küçük Doğukan, Bakan Kasapoğlu'ndan Köfte İstedi

Küçük Doğukan, Bakan Kasapoğlu'ndan Köfte İstedi

45 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Marmaris'te bir tenis kulübünü ziyaret etti.

Küçük Doğukan, Bakan Kasapoğlu'ndan Köfte İstedi, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Marmaris'te bir tenis kulübünü ziyaret etti. Çocuklarla sohbet eden Kasapoğlu, öğrencileri Ankara'ya davet etti. Kasapoğlu çocuklara, 'Ankara'ya geldiklerinde kendilerine kahvaltı mı öğle yemeği mi istediklerini' sorunca, Doğukan Özdemir köfte istediğini söyledi. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Marmaris'teki programlarına bugün de devam etti. Kasapoğlu ilk olarak Uzunyalı'da bulunan bir restoranda kahvaltı yaptı. Daha sonra ilçede bulunan tenis kulübünde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar Bakan Kasapoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Çocuklarla sohbet eden Kasapoğlu, çocukları Ankara'ya davet etti. Kasapoğlu çocuklara Ankara'ya geldiklerinde Bakanlık'ta kendilerine kahvaltı mı öğle yemeği mi istediklerini sorunca çocuklardan ilginç cevaplar geldi. Bazı çocuklar kahvaltı isterken bazı çocuklar ise öğle yemeği istedi. Doğukan Özdemir isimli çocuk ise Bakan Kasapoğlu'ndan köfte istedi. O anlar renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklarla konuşan Bakan Kasapoğlu, "Ben sizi Ankara'da ne zaman göreceğim, ne zaman yaparız programı? Mayıs'ta yapalım. Mayıs'ta sizi iki gün Ankara'da misafir edeyim. Anıtkabir'e, Meclis'e, Cumhurbaşkanlığına, müzelere gidelim" dedi. Tenis kulübünün ziyaretinden sonra Kasapoğlu, Cumhur İttifakı Adalet ve Kalkınma Partisi Marmaris Belediye Başkanı Serkan Yazıcı ve beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:57 Kaynak: İHA

Ankara, Mehmet Kasapoğlu, Marmaris, Güncel
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