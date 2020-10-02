'Küçük dostlar' Kocasinan'da her zaman değerli - Son Dakika

'Küçük dostlar' Kocasinan'da her zaman değerli

Kocasinan Belediyesi'nin küçük dostlar olarak tanımladığı sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları büyük takdir topluyor.

'Küçük dostlar' Kocasinan'da her zaman değerli, System.String[]

Kocasinan Belediyesi'nin küçük dostlar olarak tanımladığı sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları büyük takdir topluyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hizmete sunulan 'Küçük Dostlar Ambulansı'yla hasta ve yaralı hayvanlara müdahale ederek, 4 binden fazla can kurtardıklarını söyledi.

Kayseri'de Sokak hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Küçük dostlar diye tabir ettiğimiz sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Beslenme noktaları ve Küçük Dostlar Ambulansı aracı hizmetlerimizin yanı sıra şehrimizdeki tüm canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Peygamber Efendimizin 'Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah'tan korkunuz' buyruğundan hareketle eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle Türkiye'ye örnek olan ve 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulans hizmetimizle de küçük dostlarımıza destek oluyoruz. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen tam donanımlı Küçük Dostlar Ambulansımız, 4 binden fazla hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişti. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki Allah'ın yarattığı tüm canlılara karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmamalıyız" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek Kocasinan Belediyesi, gerekse şehrimize aşık biri olarak bu şehrin doğasına, çevresine ve insanına hizmet etmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kocasinan sakinlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı ve hasta hayvana anında müdahale eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 'Küçük Dostlar Ambulansı'yla yaralı veya hasta haldeki kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının naklini ve tedavi edilmesini sağladı. Donanım bakımından Türkiye'deki diğer sokak hayvan araçlarından farklı olarak benzerlerinden ayrılan Küçük Dostlar Ambulansı, acil durumlarda olay yerinde müdahalede bulunuyor. 7 gün 24 saat hizmet veren ambulans, özellikle trafik kazasında yararlanan hayvanlara yaptığı kritik müdahalelerle dikkat çekiyor. Tam donanımlı ambulansın içerisinde, kedi ve kuş kafesi, yandan açılabilen köpek taşıma kafesi, ilk yardım seti ve solunum cihazı gibi tıbbi donanımlar yer alıyor. - KAYSERİ

'Küçük dostlar' Kocasinan'da her zaman değerli
'Küçük dostlar' Kocasinan'da her zaman değerli
'Küçük dostlar' Kocasinan'da her zaman değerli
'Küçük dostlar' Kocasinan'da her zaman değerli
'Küçük dostlar' Kocasinan'da her zaman değerli

Kocasinan Belediyesi, Sokak Hayvanları, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Küçük dostlar' Kocasinan'da her zaman değerli - Son Dakika

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