Son Dakika Haberleri: Küçük Dostlarımız için El Ele Verdiler

Küçük Dostlarımız için El Ele Verdiler

1 saat önce

HAÇİKO Derneği ve Cabaret Cine Flowers Sokak Hayvanları için el ele verdi.

Küçük Dostlarımız için El Ele Verdiler, System.String[]

Ömür Gedik'in Yönetim Kurulu Başkanı Olduğu Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten koruma derneği ile Türkiye'nin önde gelen Çiçek firmalarından Nazar SARI'nın tasarımlarının bulunduğu www.cabaretcineflowers.com Yeni Sosyal Sorumluluk Projelerinin İmzasını geçtiğimiz günlerde attı.

Burak Akan Medyanın Koordinatörlüğünü yürütüğü Sosyal Sorumluluk projesinde Cabaret Cine Flowers den yapılacak her alışverişin bir kısmı Sokak Hayvanlarını Rehabilite etmek için kullanılacak.

Turgay Kıran ,Burak Hakkı, Saba Tümer, Pınar Altuğ ,İvana Sert,Burak Akan Fulin ,Bahar Öztan, Gülden Dudarık ve Önder Özen gibi isimler de Sosyal Sorumluluk Projesine Sosyal Medya Hesaplarından Video Çekerek Destek Verdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:54 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Ömür Gedik, Güncel
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