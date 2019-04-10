Küçük Ecrin'in Büyük Mutluluğu

Efeler Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Halkbank Erkek Voleybol Takımı, küçük Ecrin'e büyük mutluluk yaşattı.
Halkbank Spor Kulübü Organizasyon Grubu toplantısında antrenör Şaban Ergün, evde eğitim alan Şehit Mutlu Can Kılıç Ortaokulu'na kayıtlı yürüme engelli Ecrin Sude Dumlu
'nun durumunu gündeme getirdi.
Antrenör Ergün'ün, uygun sandalyeye sahip olamaması nedeniyle Ecrin'in vücudunda başka problemler de yaşamaya başladığını belirtmesi üzerine kulüp yetkilileri, tekerlekli sandalye almaya ve küçük öğrenciye yardımcı olmaya karar verdi.
Kararın kulüp sporcuları ve çalışanlara bildirilmesinin ardından tekerlekli sandalye için gerekli para toplanarak tedarikçi firmayla görüşüldü ve Ercin'e uygun bir şekilde ulaştırılması sağlandı.
Başkent takımı sporcularının antrenmanda olması nedeniyle kulüp müdürü Ali Şenocak ve yetkililer, Ecrin Sude Dumlu'nun evine konuk oldu.
"Elimiz üzerinde ulacak"
Ecrin'in, sandalyeye oturmasının andından yaşadığı mutluluk, armağan edilen forma, tişört, eşofman ve okul yönetimiyle öğretmeninin hazırlattığı pastayla bir kat daha arttı.
Mavi-beyazlı kulübün müdürü Ali Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Ecrin bundan böyle kulübümüzün kızı." dedi.
Halkbank'ın bundan sonra Ecrin'in sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğini vurgulayan Şenocak, uygun olmaları durumunda Ankara
'daki tüm maçlarda kendisi, ailesi ve okuldaki öğrenci arkadaşlarını misafir edeceklerini dile getirdi.
"Her ihtiyaç sahibine bir sandalye"
Takım kaptanı Burutay Subaşı
ise mavi-beyazlı kulübün "şahane bir tavır" sergilediğini belirtti.
Yoğun antrenman programı nedeniyle küçük Ecrin'in mutluluğuna tanık olamadığı için çok üzüldüğünü vurgulayan Burutay, "Yaptıkları organizasyonla bu imkanı bize verenlere teşekkür ederim. Kulübümüz şahane bir tavır ortaya koydu." dedi.
Bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam etmek istediklerini ifade eden Burutay, "Ancak bu yetmez. Attığımız bu ilk adım bütün takımlara örnek olsun. 'Her ihtiyaç sahibine bir sandalye' adıyla kampanya başlatılsın ve bu hareket çığ gibi büyüyerek devam etsin. Ben Türk voleybol
ailesine güveniyorum." ifadelerini kullandı.