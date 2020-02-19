Küçük Efraim'in en büyük dostu polis oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Küçük Efraim'in en büyük dostu polis oldu - Son Dakika

Küçük Efraim'in en büyük dostu polis oldu

7 saat önce

Doğuştan açık omurga rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 7 yaşındaki Efraim Yiğit'in en büyük dostu polis oldu.

Küçük Efraim'in en büyük dostu polis oldu, System.String[]

Doğuştan açık omurga rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 7 yaşındaki Efraim Yiğit'in en büyük dostu polis oldu. Emniyet güçlerinin sürekli ziyaret ettiği Efraim, akülü bir araç sahibi olup, polisleri ziyaret etmenin hayalini kuruyor.


Fatma ve Mehmet Ali Yiğit çiftinin 4 çocuğundan üçüncüsü olarak doğuştan Spina Bifida (Açık Omurga) hastası olarak dünyaya gelen 7 yaşındaki Efraim Yiğit, rahatsızlığı nedeniyle yürüyemiyor. Daha önce Arıcak ilçesinde yaşayan ancak hastaneye ulaşım kolaylığı nedeniyle Yiğit ailesi 3 yıl önce kent merkezinde Ulukent Mahallesi'ndeki yaşadıkları eve taşındı.Küçük Efraim'in sürekli televizyonda gördüğü ve hayranlık duyduğu polislerle geçtiğimiz yıl telefon aracılığıyla yolu kesişti. O günden itibaren de İl Emniyet Müdürlüğü personeli, engeli nedeniyle yürüyemeyen 7 yaşındaki Efraim ve ailesinin dostu haline geldi.


Her fırsatta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi personelinin ziyaret ettiği minik Efraim, kendisine hediye edilen polis kıyafetlerini giyip, oyuncak polis araçları ile oyun oynuyor. Son olarak aileyi İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in eşi Neşe Sel'de ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeliyle birlikte ziyaret etti. Minik Efraim ziyarette akülü bir aracının olmasının isteyerek, kendisinin de emniyette polisleri ziyaret etmek istediğini dile getirdi.


"Polisleri çok sevdiği için sürekli görmek istiyor"


Tek isteğinin oğlunun akranlarıyla birlikte oyun oynaması olduğunu belirten 4 Çocuk annesi Anne Fatma Yiğit, "Engelli bir çocuğa sahip olmanın güzel ve zor yönleri var. Ben isterim ki çocuğum kendi imkanlarıyla gezebilsin ve kendi isteğiyle her yere gidebilsin. Ben yanında olurum ama kendi arkadaşlarıyla oynasın. Benim de öyle bir imkanım yok, çocuğuma akülü sandalye alamıyorum. Polis ablalarını ve ağabeylerini çok sevdiği için onları görmek istiyor ve ben onu çocuk arabasıyla götürüyorum. Bir yere gittiğim zaman da sürekli o araba ile götürüyorum. Kendi elleriyle hareket edip gitsin istiyorum, başka da bir şey istemiyorum. Yeter ki hayatı kolaylaşsın" dedi.


Oğlunun polisleri çok sevdiğini ve polislerin de kendilerini sık sık ziyaret ettiğini anımsatan Anne Yiğit, "Telefonda oyun oynarken bile polis arabasıyla oynuyor. Bir yerde polis gördüğü zaman Bak, 'Polis orada' der. Çok seviyor ve belki de hayalinde polis olmak var. Polisler de ziyaretimize geliyorlar. Allah onlardan razı olsun, geliyorlar hiç yalnız bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Ali Yiğit, Polis, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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