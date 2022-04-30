Küçük Ege'den umutlandıran haber - Son Dakika

İZMİR'de, restoranda yedikleri yemek sonrası ablası Ece Melisa (6) yaşamını yitiren, kendisi de yoğun bakımda tedavi gören Ege Mercankaya'nın (4) son durumu, ailesini umutlandırdı. Anne Hasret Mercankaya, Ege'nin neredeyse durma noktasına gelip yüzde 10'a kadar düşen kalp kasılma gücünün yüzde 45'e çıktığını belirtti.

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret (33) Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi ardından da Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden hastalara teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.