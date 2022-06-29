Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek

29.06.2022 15:47

Bursa'da alkollü sürücünün sebep olduğu kazada yaşamını yitiren 6 yaşındaki Zeynep Mira Güler'in cenazesi toprağa verildi. Konu hakkında açıklama yapan acılı baba ise "Gerçekten çok acı bir durum. Benim daha 5 buçuk, 6 yaşındaki çocuğum ölümü hak etmedi. Sorumluları kimse biz bunun peşini bırakmayacağız. 2 tane can. Küçük olay değil. Hele ki benim babişkomun ölümü. Bu kazanın bedelini herkes ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Mudanya Bursa Asfaltı Caddesi'nde geçen pazar saat 15.40 sıralarında, otomobiliyle ilerleyen Burak Ulga (28) yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler'e çarpttı. Fikriye Yiğit ile Zeynep Mira Güler kazada öldü. Sürücü Berk Ulga emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ DEFİN İÇİN İSTANBUL'A GETİRİLDİ

6 yaşındaki Zeynep Mira Güler'in cenazesi İstanbul'a getirildi. Mira için öğlen vakti Bayrampaşa Altıntepsi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye aile üyeleri ve yakınları katıldı. Törende çocuğun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Zeynep Mira için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Zeynep Mira, törenin ardından Yeniayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

"KAZANIN BEDELİNİ HERKES ÖDEYECEK"

Yaşanan acı olay ile ilgili cenaze sırasında açıklamalarda bulunan Baba Burak Güler, "Gerçekten çok acı bir durum. Benim daha 5 buçuk, 6 yaşındaki çocuğum ölümü hak etmedi. Sorumluları kimse biz bunun peşini bırakmayacağız. 2 tane can. Küçük olay değil. Hele ki benim babişkomun ölümü. Bu kazanın bedelini herkes ödeyecek. Bazı şeyleri karartmaya çalışıyorlar. Onların peşindeyiz. Her şeyi biliyoruz. Alkol varmış. Bir tane bira içen adamdan 80 promil alkol çıkmaz. Verdiği ifadenin hepsi yalan. Biz hakkımızı savunacağız. Tabii ciğerimiz yanıyor. Benim babişkom geri gelmeyecek ama sorumlular da cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Osmanlı padişahlarının 'dualı gömleklerinin' replikaları Bursa'da sergilendi Osmanlı padişahlarının 'dualı gömleklerinin' replikaları Bursa'da sergilendi Ziraatçı akademisyenlerden Kardelen'e tam not Ziraatçı akademisyenlerden Kardelen'e tam not
Kaynak: DHA

Bursa, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 16:01:02. #1.13#
SON DAKİKA: Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement