Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek

Mudanya Bursa Asfaltı Caddesi'nde geçen pazar saat 15.40 sıralarında, otomobiliyle ilerleyen Burak Ulga (28) yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit (56) ile torunu Zeynep Mira Güler'e çarpttı. Fikriye Yiğit ile Zeynep Mira Güler kazada öldü. Sürücü Berk Ulga emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ DEFİN İÇİN İSTANBUL'A GETİRİLDİ

6 yaşındaki Zeynep Mira Güler'in cenazesi İstanbul'a getirildi. Mira için öğlen vakti Bayrampaşa Altıntepsi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye aile üyeleri ve yakınları katıldı. Törende çocuğun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Zeynep Mira için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Zeynep Mira, törenin ardından Yeniayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

"KAZANIN BEDELİNİ HERKES ÖDEYECEK"

Yaşanan acı olay ile ilgili cenaze sırasında açıklamalarda bulunan Baba Burak Güler, "Gerçekten çok acı bir durum. Benim daha 5 buçuk, 6 yaşındaki çocuğum ölümü hak etmedi. Sorumluları kimse biz bunun peşini bırakmayacağız. 2 tane can. Küçük olay değil. Hele ki benim babişkomun ölümü. Bu kazanın bedelini herkes ödeyecek. Bazı şeyleri karartmaya çalışıyorlar. Onların peşindeyiz. Her şeyi biliyoruz. Alkol varmış. Bir tane bira içen adamdan 80 promil alkol çıkmaz. Verdiği ifadenin hepsi yalan. Biz hakkımızı savunacağız. Tabii ciğerimiz yanıyor. Benim babişkom geri gelmeyecek ama sorumlular da cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.