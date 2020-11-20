Küçük Elif'ten "çocuk hakları" mesajı - Son Dakika

Küçük Elif'ten "çocuk hakları" mesajı

20.11.2020 14:01
Küçük Elif'ten

Yüksel Yeşil İlkokulu 2. Sınıf Öğrencisi Elif Özkan, dünyadaki tüm çocukların eşit haklara sahip olması gerektiğini belirtti.

Yüksel Yeşil İlkokulu 2. Sınıf Öğrencisi Elif Özkan, dünyadaki tüm çocukların eşit haklara sahip olması gerektiğini belirtti.

20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Edirne Ülkü Ocakları'nın düzenlediği etkinlikte konuşma yapan 7 yaşındaki Özkan, çocuk haklarının insan hakları kavramının içinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Dünyadaki tüm çocukların eşit haklara sahip olması gerektiğini aktaran Özkan, "Bugün, dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almakta." diye konuştu.

20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca imzalanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile tüm çocukların haklarının koruma altına alındığını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Biz çocukların erişkinlerden farklı, fiziksel ve psikolojik özelliklerimizin olduğu, bizim sürekli büyüme ve gelişme gösterdiğimizin bilincinde olmalarının, bize bakmanın bir toplum sorunu olduğu ve herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi ülkeler tarafından kabul edildi. Bu anlaşmayı toplamda 193 ülke imzaladı ve biz çocukların haklarının tüm ülkelerce korunmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Türkiye, benim haklarımı korumak için anlaşmayı 1995 yılında kabul etti. Ben çocuğum, benim yaşamaya hakkım var. Ben çocuğum, benim iyi eğitim almaya hakkım var. Ben çocuğum, benim oyun oynamaya hakkım var. Ben bir Türk çocuğuyum, benim milletimi yüceltmeye ve hak ettiği seviyeye getirme vazifem var."

Edirne Ülkü Ocakları Başkanı Salih Zileli de "2023 lider ülke Türkiye" hedefine hazırlanan gençler olduklarını dile getirdi.

Zileli, Ülkü Ocaklarının en büyük görevinin Türk gençliğini yarınlara hazırlamak olduğunu kaydetti.

Ülkü Ocakları, 20 Kasım, Edirne, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçük Elif'ten 'çocuk hakları' mesajı - Son Dakika


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