Küçük Eliz'in Atatürk sevgisi
40 dakika önce
Erzurum'da 3 yaşlarındaki küçük kızın eline aldığı Atatürk heykelini tanıması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
Erzurum'da 3 yaşlarındaki küçük kızın eline aldığı Atatürk heykelini tanıması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
3 yaşlarındaki Eliz Kivrak'ın annesi tarafından paylaşılan görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Küçük kızın evde oyun oynadığı sırada annesi eline aldığı heykelin kime ait olduğunu sorduğunda "Atatürk" demesi izleyenleri duygulandırdı. Anne Ege Kivrak tarafından paylaşılan görüntüye sosyal medyada yüzlerce beğeni geldi. - ERZURUM
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