Son Dakika Haberleri: Küçük Eliz'in Atatürk sevgisi
Son Dakika Güncel Küçük Eliz'in Atatürk sevgisi

Küçük Eliz'in Atatürk sevgisi

40 dakika önce

Erzurum'da 3 yaşlarındaki küçük kızın eline aldığı Atatürk heykelini tanıması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Küçük Eliz'in Atatürk sevgisi, System.String[]

Erzurum'da 3 yaşlarındaki küçük kızın eline aldığı Atatürk heykelini tanıması sosyal medyada büyük ilgi gördü.


3 yaşlarındaki Eliz Kivrak'ın annesi tarafından paylaşılan görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Küçük kızın evde oyun oynadığı sırada annesi eline aldığı heykelin kime ait olduğunu sorduğunda "Atatürk" demesi izleyenleri duygulandırdı. Anne Ege Kivrak tarafından paylaşılan görüntüye sosyal medyada yüzlerce beğeni geldi. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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