Küçük eller çamurla buluştu - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 'Müze Akademi' etkinlikleri kapsamında bir araya gelen çocuklar, ustasından çömlekçiliği öğrendi, hediye çömlek yaptı.

Geçtiğimiz hafta Yaşayan Şehir Müzesinde tişört boyama etkinliğine katılan ve zumba yapan çocuklar, bu hafta çömlekçi ustasından çömlek yapımını öğrenerek, çamura dokunma fırsatı buldu. Yaptıkları çömleklerle fotoğraf çektiren çocuklar daha sonra müzik eşliğinde dans gösterileri yaptı.

"Çocuklar yaşayan şehir müzesinde çok mutlu"

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıkları müze akademi etkinliklerine kaldıkları yerden başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta itibariyle çocuklarımızı tekrar etkinliklerimizle buluşturmaya başladık. Tişört boyayan çocuklar daha sonra zumba dansı yaptı. Bu hafta ise Pazaryeri ilçesi Kınık Köyü sakinlerinden çömlekçi ustası Osman Menteş'i çocuklarla buluşturduk. Çömlekçilik hakkında merak ettiklerine cevap bulan çocuklar, çamura dokunma fırsatı buldu. Önümüzdeki haftalarda da çocuklarımızı güzel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz."

Aileler ve çocuklar da düzenlenen aktivitelerle çok eğlendiklerini belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Çocuklar, Yaşayan Şehir Müzesi'nde önümüzdeki haftalarda da birbirinden renkli ve güzel etkinliklerle buluşmaya devam edecek. - BİLECİK