Son Dakika Haberleri: Küçük Eller 'Kedi Kulübesi' Yaptı

Küçük Eller 'Kedi Kulübesi' Yaptı

1 saat önce

Gerenköy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanları için yaptıkları kedi kulübelerini, Foça Hayvanlara Yardım Derneği üyelerine teslim etti.

Küçük Eller 'Kedi Kulübesi' Yaptı, System.String[]
Gerenköy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanları için yaptıkları kedi kulübelerini, Foça Hayvanlara Yardım Derneği üyelerine teslim etti.

Foça'da bulunan Gerenköy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, sokak hayvanları için yaptıkları kedi kulübelerini, Foça Hayvanlara Yardım Derneği üyelerine teslim etti. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; öğrencilere, Foça Hayvanlara Yardım Derneği üyelerine ve konuya önemle yaklaşan eğitimciler ve velilere teşekkür etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Gerenköy, Foça, Güncel
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