Son Dakika Haberleri: Küçük Eller Mucitlik Peşinde" Projesi Sürüyor

Küçük Eller Mucitlik Peşinde" Projesi Sürüyor

4 saat önce

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yürütülen "Küçük Eller Mucitlik Peşinde" projesine devam ediliyor.

Küçük Eller Mucitlik Peşinde
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yürütülen "Küçük Eller Mucitlik Peşinde" projesine devam ediliyor.

Proje kapsamında ilköğretim okulu öğrencileri KLÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliğini gezerek laboratuvarda düzenlenen temel eğitim etkinliğine katıldı.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, burada yaptığı konuşmada, bu tür projeleri önemsediklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Şengörür, üniversite olarak yol gösterici olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gün boyu süren etkinlikte keyifli vakit geçiren öğrenciler, kampüsü de gezerek üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:21 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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