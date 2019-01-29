Küçük eller, usta yürekler!
55 dakika önce
Sağanak ve hortumlar nedeniyle zor bir hafta geçiren Antalya'nın içini 'küçük eller, usta yürekler' ısıttı.
Sağanak ve hortumlar nedeniyle zor bir hafta geçiren Antalya
'nın içini 'küçük eller, usta yürekler' ısıttı. 2 bin 636 sporcunun yarıştığı satranç turnuvasında "Türkiye
Şampiyonları" ödüllerini aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:37
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