Son Dakika Haberleri: Küçük eller, usta yürekler!

Küçük eller, usta yürekler!

55 dakika önce

Sağanak ve hortumlar nedeniyle zor bir hafta geçiren Antalya'nın içini 'küçük eller, usta yürekler' ısıttı.

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Sağanak ve hortumlar nedeniyle zor bir hafta geçiren Antalya'nın içini 'küçük eller, usta yürekler' ısıttı. 2 bin 636 sporcunun yarıştığı satranç turnuvasında "Türkiye Şampiyonları" ödüllerini aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:37 

Türkiye, Antalya, Ekonomi
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