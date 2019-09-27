Küçük Emine, uygun ilik bulunamazsa ölecek

Berlin'de yaşayan küçük Emine uygun ilik bulunamazsa hayatını kaybedecek.



Almanya'nın başkenti Berlin'de, kan zehirlenmesi hastası Emine, uygun ilik bulunmazsa hayatını kaybedecek. Berlin'de gittiği okulda veliler ve öğretmenler tarafından uygun ilik bulunması için kampanya başlatıldı.



7 yaşındaki Emine, Berlin'de bir ilkokula gidiyor. Küçük Emine, septik granülomatizis denilen vücudun herhangi bir organında enfeksiyon yapan mikropların kana karışmasıyla ortaya çıkan, kan zehirlenmesi hastası. Hayvanları çok seven Emine, buna karşın hayvanlara yaklaşamıyor. Çünkü en ufak bir enfeksiyon, Emine'nin yaşamına neden olabilir. Küçük kız, sürekli ilaç kullanırken okula gitmesi bile hayati tehlike arz ediyor. Emine'nin kurtarılması için uygun ilik gerekiyor.



Babası Abdullah ve annesi Ayşe Ekinci, kızlarına ilik bulmak için Türkiye'ye giderek, tüm akrabalarını ilik testi için hastaneye götürdü. Ancak, uygun ilik onlarda da bulunamadı. Berlin'deki okulundan veliler birliği, Emine'yi kurtarmak için bir doku tipleme kampanyası başlattı.



Veli temsilcisi, Emine'nin mutlaka kurtarılması gerektiğini söyledi. Başlatılan kampanyaya başta öğretmenleri olmak üzere, herkes destek veriyor



Baba Abdullah Ekinci, diğer kızlarını iki yaşında kaybettikten sonra, Emine'yi de muayene ettirdiklerini ve onda da aynı hastalığın çıktığını belirterek kızlarının kurtulması için herkesten destek istedi. - BERLİN