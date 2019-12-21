Küçük Emir gözünü kaybetmesin diye STK'lar harekete geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçük Emir gözünü kaybetmesin diye STK'lar harekete geçti - Son Dakika

Küçük Emir gözünü kaybetmesin diye STK'lar harekete geçti

6 saat önce

Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Emir Başhan'ın sağ gözünde Norofibrom Tip 1 Tümörü teşhisi konmuş ve tedavi beklemekteydi.

Küçük Emir gözünü kaybetmesin diye STK'lar harekete geçti, System.String[]

Ankara'nın Haymana ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Emir Başhan'ın sağ gözünde Norofibrom Tip 1 Tümörü teşhisi konmuş ve tedavi beklemekteydi. Küçük Emir'in tedavisi için sivil toplum örgütleri harekete geçti.


Emir Başhan'ın sesini duyan TÜGVA Polatlı Şubesi de harekete geçen STK'lar arasında yer aldı. TÜGVA Polatlı Şubesi İlçe Başkanı Şükrü Çelik, Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişime geçtiklerini belirtti. Haymana'da aileyi ziyaret eden TÜGVA Polatlı Şubesi heyeti küçük Emir ve annesi Emel Başhan ile görüştü.


Anne Emel Başhan 1,5 yaşından teşhis konulduğunu belirterek, "Emir 1,5 yaşındayken teşhis konuldu. Bu zamana kadar 5 tane hastaneye gittik. Kimi doktor ameliyat yapmak istedi kimisi yanlış teşhis koydu. Dünya da çok az rastlanan bir hastalık. Gün geçtikçe ümidim kesiliyordu. Video çekip sosyal medyadan paylaştım. Sadece çocuğumun tedavi olmasını istiyorum" dedi.


TÜGVA Polatlı Şubesi İlçe Başkanı Şükrü Çelik küçük Emir'in iyileşmesi için her türlü destek vermeye hazır olduklarını belirterek, " Olayı öğrenir öğrenmez iki bakanlığımızla iletişime geçtik. Gerek yurt içi gerek yurt dışı tedavisi için her iki bakanlığımızda destek vereceklerini belirttiler. TÜGVA olarak da bizlerde her daim destekçisi ve konunun takipçisi olacağız. Bugün hem Emir'i ziyaret edelim, hem de tedavisi konusunda detaylı neler yapabilirizi konuşmaya geldik" diye konuştu.


Emir Başhan'ın tedavisi için sosyal medya üzerinden ünlü sanatçı Haluk Levent'de destek vereceklerini belirtmiş ve AHBAP platformunu harekete geçirmişti. - ANKARA

Haymana, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
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