Küçük Enes'in hayalini Gaziantep FK'li futbolcular gerçekleştirdi

Sosyal medyada Gaziantep Futbol Kulübünün formasını giymeyi hayal ettiğini dile getiren "Ensefalopati" hastası 11 yaşındaki Enes'in hayali gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde "Leyla'dan sonra" isimli Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri grubunun destek verdiği ve soyismi açıklanmayan Enes'in durumu Gaziantep Futbol Kulübü yetkililerine iletildi.

Bunun üzerine kulüp yetkilileri, "ensefalopati" hastası olan küçük Enes için 7 numaralı formayı hazırladı. Futbolculardan Günay Güvenç, Güray Vural, Papy Djilobodji ve Kana Bıyık, Enes'i evinde ziyaret ederek, minik taraftara ve ailesine moral verdi.

Futbolcular tarafından imzalanan formayı, Enes'e hediye eden futbolcular, daha sonra minik taraftarla oyun oynayıp vakit geçirdi.

Enes, futbolcuları karşısında gördüğü anda çok mutlu olduğunu belirterek, Papy Djilobodji'den Gençlerbirliği karşısında gol beklediğini söyledi.



Takım kaptanlarından Günay Güvenç ve Kana Bıyık ise bundan sonraki süreçte Enes'i sürekli ziyaret edeceklerinin sözünü vererek tedavisi için de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.