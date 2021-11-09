Küçük Eren, okul çıkışında halk otobüsü altında can verdi - Son Dakika

Antalya'da, okul çıkışı yaya geçinden geçeceği sırada halk otobüsünün altında kalan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Minik bedenden geriye ise okul çantası ile resim defteri kaldı.

Kaza, Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde 17.00 sıralarında meydana geldi. Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan (12), iddiaya göre okul çıkışı kavşaktaki yaya geçidinden geçeceği sırada, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Eren Arıcan, otobüsün altında çıkartılırken, sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Yolu trafiğe kapatan polis, sürücü Yusuf T.'yi polis merkezine götürdü.

GERİYE SIRT ÇANTASI VE RESİM DEFTERİ KALDI

Kazayı merak edip olay yerine çok sayıda vatandaş geldi. Polis, cenazenin etrafını güvenlik şeridi ve ekip otolarıyla kapatırken, Eren Arıcan'dan geriye okul çantası ve resim defteri kaldı. Küçük çocuğun cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün kavşağa geldiği sırada dönüş yaptığı sırada kazaya karışması, ardından çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

(Suat Metin - Ahmet Serdar Eser/İHA)