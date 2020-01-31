Küçük Eren, tedavi olmazsa her geçen gün eriyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Küçük Eren, tedavi olmazsa her geçen gün eriyor - Son Dakika

Küçük Eren, tedavi olmazsa her geçen gün eriyor

6 saat önce

Balıkesir'in Havran ilçesinde Şen ailesi, 10 yaşındaki oğulları Eren'in tedavisinin ancak yurt dışında yapıldığını belirterek, destek beklediklerini ifade ettiler.

Küçük Eren, tedavi olmazsa her geçen gün eriyor, System.String[]

Balıkesir'in Havran ilçesinde Şen ailesi, 10 yaşındaki oğulları Eren'in tedavisinin ancak yurt dışında yapıldığını belirterek, destek beklediklerini ifade ettiler.


Çaresizlik içinde kıvranan baba Mustafa Şen, "Evladımın hastalığı dünyada çok az rastlanan bir hastalık. Duchenne Muskuler Distrofi (DMD) kas hastalığı. Doğduğu günden itibaren bu hastalık ile mücadele ediyoruz. İki evladımın diğerinde çok şükür benzer bir rahatsızlık bulunmuyor. İki kez hastalığının tedavisi için Hindistan'a gittik. Her ikisinde de Havran Kaymakamlığı, Havran Belediyesi ve hayırseverlerin yardımları ile ulaşım ve tedavi masraflarını karşılayabildik. Şimdi ise 3. kez gitmemiz gerekiyor. Her gidiş ve geliş masrafımız 50 bin lirayı buluyor. Maddi durumum elverişsiz, asgari ücretle çalışan birisiyim. Evimiz kira. Kazancımız ile temel ihtiyaçlarımızı bile zorla karşılayabiliyorum. Maddi ve manevi olarak çok zor durumdayım. Az rastlanan bir hastalık olmasının zorluğunu da yaşıyoruz. Eren, yürüyemiyor. Hindistan'da iki defa kök hücre yöntemi ile doz yüklemesi yapıldı. Üçüncü kez tekrar Hindistan'a gitmemiz gerekiyor. Şu ana kadar 9 bin lira toplanabildi. Sayın Eren'e, hayırseverlerin ve yardım kuruluşlarının gerekli desteği vereceğine inancındayım" dedi.


İrtibat için telefon numarasını da paylaşan Mustafa Şen, "Telefon numaram 05382364898. Destek olmak isteyenler için de banka iban numaramız; TR 6700 0100 0558 5011 7768 5001" şeklinde konuştu.


Bu arada Eren için seferber olan Havran Kaymakamı Şefik Aydın ve Belediye Başkanı Emin Ersoy'da Eren'i sık sık ziyaret ediyor. - BALIKESİR

Hindistan, Balıkesir, Havran, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:18 Kaynak: İHA
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