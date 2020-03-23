Küçük eskrimcilerden 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Küçük eskrimcilerden 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Küçük eskrimcilerden 'evde kal' çağrısı

6 saat önce

Manisa'da eskrimle uğraşan çocuklar, koronavirüs salgını nedeniyle bireysel antrenmanlarına evlerinde devam ediyor.

Küçük eskrimcilerden 'evde kal' çağrısı, System.String[]

Manisa'da eskrimle uğraşan çocuklar, koronavirüs salgını nedeniyle bireysel antrenmanlarına evlerinde devam ediyor. Küçük sporcular, salgına karşı herkesin evde kalması gerektiğini söyledi.

Dünya ve Türkiye'yi etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle organizasyonlar ertelenirken, sporcular evlerinde idman yaparak formlarını korumaya çalışıyor. Manisalı eskrimci çocuklar da evlerinde gerçekleştirdikleri antrenmanlarla turnuvalara hazırlanıyor. "Spor her koşulda yapılır" diyen küçük eskrimciler, antrenörleri tarafından verilen program dahilinde bireysel idman yapıyor.

Türkiye'nin ve diğer ülkelerin koronavirüsü yeneceğine inandıklarını vurgulayan sporcular, vatandaşlara da salgına karşı evlerinden çıkmamaları ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 14 kurala uymaları çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Eskrimcilerin çalışmalarından görüntüler


Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:00 Kaynak: DHA

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