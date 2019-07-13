Son Dakika Haberleri: Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü 1,4 milyar liraya yükseldi
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Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü 1,4 milyar liraya yükseldi

4 saat önce

Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1,4 milyar liraya ulaştı.

Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü 1,4 milyar liraya yükseldi, System.String[]
Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1,4 milyar liraya ulaştı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:57 
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