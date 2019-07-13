Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü 1,4 milyar liraya yükseldi
4 saat önce
Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1,4 milyar liraya ulaştı.
Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1,4 milyar liraya ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:57
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