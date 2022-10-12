KÜÇÜK EV ALETLERİ YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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KÜÇÜK EV ALETLERİ YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

12.10.2022 21:26

DÜZCE'de, TEM yolunda küçük ev aletleri yüklü TIR'ın motorunda başlayan yangın tüm aracı sardı.

DÜZCE'de, TEM yolunda küçük ev aletleri yüklü TIR'ın motorunda başlayan yangın tüm aracı sardı. Alev alev yanan TIR hurdaya dönerken, eşyalar da kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan İrfan Bayram yönetimindeki 14 DN 600 plakalı, küçük ev aletleri yüklü TIR, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı gören sürücü, TIR'ı emniyet şeridinde durdurup, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan TIR'ı söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. Aracın dorsesinde yüklü olan küçük ev aletlerinin çoğu da zarar gördü. Yangın nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜK EV ALETLERİ YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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