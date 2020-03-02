Küçük Eylül'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Avcılarda geçen yıl kullandığı servis aracıyla okul bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümününe neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

Küçükçekmece 18. Asliye Ceza mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Yıldırım katıldı. Kazada hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun babası müşteki Cahit ve annesi Azize Mirzaoğlu ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Dosyaya gelen evrakları okuyan hakim, Adli Tıp Kurumundan gelen rapora göre sanık Hüseyin Yıldırım'ın kusurlu olduğu, maktul Eylül Mirzaoğlu'nun ise kusurunun bulunmadığını belirtildiğini kaydetti.

Rapora karşı beyanı sorulan sanık Yıldırım, herhangi bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

Duruşmada söz alan Azize Mirzaoğlu, olay sırasında okul bahçesinde olduğunu belirterek "Okul yönetiminden de şoförden de şikayetçiyim, en ağır cezayı almalarını istiyorum. Davaya katılma talebim vardır." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin olayı bilinçli taksirle işlemesinin mümkün olmadığını savunarak, sanığın beraatini talep etti.

"Alacağı ceza acımın soğumasına sebep olmayacak"

Sanık avukatının savunması sırasında müştekiler Cahit Mirzaoğlu ve Azize Mirzaoğlu'nun tepki göstermesi araya giren mahkeme hakimi, müşteki Cahit Mirzaoğlu'na hitaben "Burada konuşulan her şey seni yaralıyor. Avukat Bey kendince inandığı şeyi bu şekilde söylüyor ben de bunu yazdırmak zorundayım. Ben senin çektiğin acıyı da görebiliyorum ama bu davayı bir şekilde neticeye ulaştırmak zorundayız." dedi.

Müşteki avukatı da Adli Tıp Kurumu raporunda da sanığın asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bu olay tamamen bilinçli taksir içeren bir olaydır. Sanığın 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Duruşmada tekrar söz alan müşteki Cahit Mirzaoğlu, "Kızım şu an mezarda. Sanık avukatının iddialarını kabul etmiyoruz. Benim kızımı öldüren şahıs bu şahıstır. Diğerlerinden de şikayetçiyiz. Benim hakkım hukukum sizin önünüze gelmiş. Alacağı ceza hiçbir şekilde acımın soğumasına sebep olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Mahkeme, tutuklu sanık Hüseyin Yıldırım'a son sözlerini sorması üzerine Yıldırım, vicdanen rahat olmadığını ve olayı bilinçli yapmadığını ifade etti.

Karar

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, tutuklu sanık servis şoförü Hüseyin Yıldırım'a "Taksirle öldürme" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

Sanığa verilen cezada indirim yapılmasına yer olmadığı hükmeden mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, ayrıca Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapora ilişkin olayda kusurlu bulundukları tespit edilen idarenin sorumlu kişi veya kişileri hakkında kararın kesinleşmesi beklenmeksizin suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrenci servisi şoförü olan sanık Hüseyin Yıldırım'ın idaresindeki okul servisi, 7 Kasım 2019'da Avcılar'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesine giriş yaptığı sırada Eylül Mirzaoğlu'na çarptığı ve olayda küçük Eylül'ün hayatını kaybettiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.