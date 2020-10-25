Küçük Eymen, kaybolan köpeği için gözyaşı döktü - Son Dakika

RİZE'de, 'Dafi' adını verdiği 7 aylık köpeği kaybolan Eymen Kabiloğlu (10), gözyaşları içerisinde bulunmasını istedi.

Merkeze bağlı Yiğitler köyünde yaşayan Elif ve Devrim Kabiloğlu çiftinin çocukları Eymen'in, 'Dafi' adını verdiği 7 aylık köpeği önceki gün kayboldu. Çataldere köyü yakınlarında kaybolan köpeğini her yerde arayan ancak bulamayan küçük çocuk, üzüntü yaşadı. Gözyaşı dökerek köpeğinin bulunmasını isteyen Eymen'in o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde küçük çocuk, köpeğini görenlerin kendisine ulaşmasını istedi.