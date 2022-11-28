Gaziantep'te 5 yaşındaki kızı Firdevs'i aç bırakıp döven anne tutuklandı, 3 kardeş koruma altına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te 5 yaşındaki kızı Firdevs'i aç bırakıp döven anne tutuklandı, 3 kardeş koruma altına alındı

28.11.2022 09:32

Gaziantep'te bir evde 5 yaşındaki küçük kızı Firdevs'i aç bırakıp darbeden anne, gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firdevs'in 3 kardeşi ise devlet korumasına alındı.

Gaziantep Onur Mahallesi'nde yaşayan Cihan Yıldız, köyde zeytin toplamaya gitti ve cumartesi günü geri döndüğü evinde kızı Firdevs'i darbedilmiş olarak buldu.

TUTUKLANDI

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve aç bırakılıp, şiddet gördüğü tespit edilen küçük Firdevs, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayla ilgili olarak Firdevs'in yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan annesi Fatma Yıldız gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Yıldız, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Küçük Firdevs'i darbeden anne tutuklandı, kardeşleri korumaya alındı

Hurdacılık yapan Cihan Yıldız, eşinin kızına sürekli şiddet uyguladığını öne sürerken, diğer çocukları Mehmet Serdar (6), Haydar Cemil (3) ve Ömer İsrafil'e (1) bakamadığını söyledi.

Küçük Firdevs'i darbeden anne tutuklandı, kardeşleri korumaya alındı

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Yaşananların ardından babanın kimsesi olamadığı için bakamadığını söylediği 3 kardeş, devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı" paylaşımını yaptı.

Küçük Firdevs'i darbeden anne tutuklandı, kardeşleri korumaya alındı
Kaynak: DHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 'Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 'Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden... Gaziantep'te anne, 5 yaşındaki çocuğuna günlerce işkence ederek aç bıraktı Gaziantep'te anne, 5 yaşındaki çocuğuna günlerce işkence ederek aç bıraktı

Fatma Yıldız, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 5 yaşındaki kızı Firdevs'i aç bırakıp döven anne tutuklandı, 3 kardeş koruma altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 5 yaşındaki kızı Firdevs'i aç bırakıp döven anne tutuklandı, 3 kardeş koruma altına alındı - Son Dakika
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