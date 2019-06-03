Son Dakika Haberleri: Küçük Furkan'ın dedesi kalp krizinden öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Küçük Furkan'ın dedesi kalp krizinden öldü

50 dakika önce

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşında ki Furkan Yiğit'in dedesi Eset Yiğit (80) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Küçük Furkan'ın dedesi kalp krizinden öldü, System.String[]
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşında ki Furkan Yiğit'in dedesi Eset Yiğit (80) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı Köyünde 17 Nisan günü kaybolan ve 20 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Furkan Yiğit'in dedesi Eset Yiğit, sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Karaçoban Devlet Hastanesine kaldırılan dede Yiğit, hastane önünde yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Eset Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dede Yiğit'in cenazesi gözyaşları arasında torunu Furkan'ın mezarına 1 metre mesafede toprağa verildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
Kalp Krizi, Karaçoban, Erzurum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı Metrobüs durağındaki şaka kötü bitti! Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 12:27:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük Furkan'ın dedesi kalp krizinden öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]