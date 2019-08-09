Küçük futbolcu saha kenarındaki drenaj çukuruna düştü

Peru'da 8 yaş altı oyuncuların çeyrek final maçında, taç kullanmak için saha kenarına giden bir oyuncu drenaj çukuruna düştü.

Olay Peru'nun Arequipa bölgesinde bulunan Arequipa şehrinde meydana geldi. Entegrasyon Kupası Şampiyonası kapsamında 8 yaş altı futbolcuların çeyrek final maçında yürekler ağza geldi.

Taça çıkan topu almak için saha kenarına koşan minik futbolcu topu sahaya doğru yönlendirdiği sırada, kapağı gevşek kalmış bir drenaj çukuruna düştü. Saha kenarında ve tribünde maçı izleyen veliler de çığlık çığlığa yardıma koştu. Amatör kameralarca kaydedilen olay sonrası, minik oyuncunun bulunduğu yerden kurtarıldığı, oyuncunun hafif sıyrıklarla yaralandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Topun taca çıkması

Oyuncunun koşması

Topu sahaya doğru sürmesi

Çukura düşmesi

Çığlık sesleri

Tribündekilerin sahaya koşması