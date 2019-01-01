Son Dakika Haberleri: Küçük Futbolculardan Fair-Play Dersi

Küçük Futbolculardan Fair-Play Dersi

29 dakika önce

Muğla'da U15 takımlarının futbol mücadelesinde Fair-Play ruhuna yakışır bir davranış sergilendi.

Küçük Futbolculardan Fair-Play Dersi, System.String[]


Muğla'da U15 takımlarının futbol mücadelesinde Fair-Play ruhuna yakışır bir davranış sergilendi. 

Saburhane Gençlik ve Spor Kulübü, rakip takımının 3 futbolcusunun sakatlanması ve yedek kulübesinde kimsenin bulunmaması nedeniyle 3 oyuncusunu maçtan çıkarttı. Muğlaspor ile Saburhanespor U15 takımları Kötekli Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi. Maçta oyunu domine eden Saburhaneli oyuncular ilk yarıyı 6-0 önde kapattı. 

İkinci yarıda Muğla'dan 3 oyuncu sakatlık geçirip oyundan çıkarken yerlerine yedek futbolcu olmadığı için yeşil-beyazlılar maça 8 kişi devam etti. Saburhane'nin teknik heyeti de bunun üzerine 3 oyuncusunu kenara alıp maçın 8'er kişiyle devam etmesini sağladı. Saburhanespor, sahadan 12-0 galip ayrıldı. 

Saburhanespor Başkanı Hüseyin Çelebi, "Evlatlarımızı tebrik ediyorum. Maç devam ederken hocalarının yanına gelerek, 'Biz de 8 kişi devam edelim' teklifinde bulundular. Onlarla gurur duydum" dedi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:45 Kaynak: DHA

Futbol, Muğla, Spor
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