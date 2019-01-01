Küçük Futbolculardan Fair-Play Dersi
29 dakika önce
Muğla'da U15 takımlarının futbol mücadelesinde Fair-Play ruhuna yakışır bir davranış sergilendi.
Muğla
'da U15 takımlarının futbol mücadelesinde Fair-Play ruhuna yakışır bir davranış sergilendi.
Saburhane Gençlik ve Spor Kulübü, rakip takımının 3 futbolcusunun sakatlanması ve yedek kulübesinde kimsenin bulunmaması nedeniyle 3 oyuncusunu maçtan çıkarttı. Muğlaspor ile Saburhanespor U15 takımları Kötekli Futbol
Sahası'nda karşı karşıya geldi. Maçta oyunu domine eden Saburhaneli oyuncular ilk yarıyı 6-0 önde kapattı.
İkinci yarıda Muğla'dan 3 oyuncu sakatlık geçirip oyundan çıkarken yerlerine yedek futbolcu olmadığı için yeşil-beyazlılar maça 8 kişi devam etti. Saburhane'nin teknik heyeti de bunun üzerine 3 oyuncusunu kenara alıp maçın 8'er kişiyle devam etmesini sağladı. Saburhanespor, sahadan 12-0 galip ayrıldı.
Saburhanespor Başkanı Hüseyin Çelebi
, "Evlatlarımızı tebrik ediyorum. Maç devam ederken hocalarının yanına gelerek, 'Biz de 8 kişi devam edelim' teklifinde bulundular. Onlarla gurur duydum" dedi.
- Muğla
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:45 Kaynak: DHA
David Beckham, Moda Evi Zarar Eden Eşi Victoria Beckham'a Maddi Desteği Kesmeye Karar Verdi
Galatasaray, Macar Golcü Adam Szalai'yi Gündemine Aldı
Manchester City Forması Giyen Raheem Sterling'in 1 Yaşındaki Oğlu, Herkesi Şaşırttı
Roma, Abdülkadir Ömür ve Ozan Kabak'ı Transfer Etmek İstiyor