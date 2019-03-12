Küçük Gezgin' Küçük Ellerde
1 saat önce
Sivas Belediyesi tarafından hazırlanan 'Küçük Gezgin Sivas'ta' kitabı ilkokullarda dağıtılmaya başlandı.
Sivas Belediyesi
tarafından hazırlanan 'Küçük Gezgin Sivas'ta' kitabı ilkokullarda dağıtılmaya başlandı.
Sivas Belediyesi tarafından, Sivas'ın tarihi, kültürü ve turistik yerleri hakkında minikler için bir rehber olarak hazırlanan kitap, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın
tarafından ilkokul öğrencilerine dağıtıldı.
Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan ve bünyesinde sayısız tarihi eseri barındıran Sivas'ın bu tarih ve kültürel dokusunu, gelecek nesillere aktarmak ve minik öğrencilerin hafızalarında kalıcı bir yer edinmesini sağlamak amacıyla hazırlanan kitap öğrenciler tarafından beğenildi.
Miniklere yönelik eğlenceli bir çizgi roman tadındaki kitap tüm okullarda 4. sınıf öğrencilerine dağıtılacak. Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, bazı okulları ziyaret ederek kitabın dağıtımını gerçekleştirdi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:07 Kaynak: İHA
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