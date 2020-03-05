Küçük hafızlar dualarıyla Mehmetçiğe destek oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçük hafızlar dualarıyla Mehmetçiğe destek oluyor - Son Dakika

Küçük hafızlar dualarıyla Mehmetçiğe destek oluyor

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesindeki Kur'an kursu öğrencileri, her gün sabah namazı sonrası Fetih Suresi'ni okuyarak Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veriyor.

Küçük hafızlar dualarıyla Mehmetçiğe destek oluyor, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesindeki Kur'an kursu öğrencileri, her gün sabah namazı sonrası Fetih Suresi'ni okuyarak Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veriyor.

İlçe müftülüğüne bağlı Hacı Fatma Tunç Kız Hafızlık Kuran Kursu'nda yatılı eğitim gören 9-13 yaş gurubu 60 kız çocuğu, zor şartlar altında canları pahasına görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerine dualarla manevi destek oluyor. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan güvenlik güçleri için her gün sabah namazı sonrası Fetih Suresi'ni okuyan küçük hafızlar, operasyonlarda hayatını kaybeden şehitler için de hatim indiriyor.

Kurs müdiresi Şevval Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız hafızların birer asker gibi her gün Kur'an-ı Kerim okuduğunu, dualarıyla da cephede canları pahasına görev alan Mehmetçiğin yanlarında olduklarını söyledi.

"Askerlerimizin yanlarındayız"

Dualarıyla askerlere manevi destek vermek istediklerini dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Kız hafızlarımız, her gün İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerimiz için Fetih Suresi okuyor. Operasyonlarda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimiz için de hatim indiriyoruz. Hafızlarımız, birer asker gibi her gün Kur'an-ı Kerim okuyor, dua ediyor. İdlib'de yüz binlerce masumu katletmiş eli kanlı rejime karşı canları pahasına görev alan askerlerimizin her zaman yanlarındayız. Türk milletinin tarih boyunca zalimin karşısında durmuştur. Milletimiz tarih boyunca mazlumun yanında, zalimin karşısında durmasını bilmiştir. Gücünü milletimizden alan şanlı ordumuzun bölgede barış, huzur ve güven için başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nda muvaffak olması için manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Onları bizim canımız, biz büyük bir aileyiz, acımızda sevincimiz de birdir bizim."

Öğrencilerden Hatice Akbaş da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "Vatan, bayrak ve bizim için hiç çekinmeden, korkmadan rejim güçleriyle çarpışan gazi olan, şehit olan tüm ağabeylerimizin yanındayız." diye konuştu.

Rümeysa Akkaya ise ağabeyinin de asker olduğunu belirterek, "Onun da İdlib'de olmasını çok isterdim. Şu an orada yok ama inşallah İdlib'de görev alır. Bundan dolayı onur ve gurur duyarım. Şehitler tepesinin Türk milleti oldukça, Müslümanlar oldukça boş kalmayacağını düşünüyorum." dedi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Fetih Suresi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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