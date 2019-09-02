Son Dakika Haberleri: Küçük Halil 12 bin lira bulamazsa duyamayacak
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Küçük Halil 12 bin lira bulamazsa duyamayacak

20 dakika önce

Adana'da doğuştan işitme engelli olan ve biyonik kulak sayesinde duyan 10 yaşındaki Halil, ömrünü tamamlayan biyonik kulağını 12 bin lira bulup değiştiremezse yeniden duyamayacak.

Küçük Halil 12 bin lira bulamazsa duyamayacak, System.String[]

Adana'da doğuştan işitme engelli olan ve biyonik kulak sayesinde duyan 10 yaşındaki Halil, ömrünü tamamlayan biyonik kulağını 12 bin lira bulup değiştiremezse yeniden duyamayacak.


Şükran Çelik (34) bundan 11 yıl önce oto tamircisi olan Sinan Çelik (37) ile evlendi. Bu evlilikten bir yıl sonra Halil (10) ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Ancak yapılan işitme testinde Halil'in duymadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Halil Çelik'e biyonik kulak takıldı. Bu sayede Halil duyup konuşabildi. Çiftin Halil'den 3 yıl sonra ise Çınar (7) ismini verdikleri bir çocukları daha oldu.


Anne Şükran Çelik, 12 bin lira bulamadıkları takdirde oğlunun duyamayacağını söyleyerek, "Oğlum bu kulaklığı 2 yaşından bu yana kullanıyor. Kulaklığın ömrü 7 yıldı ancak bir yıl da fazladan kullandı. Şimdi bu kulaklık ile yeterince duyamıyor. Biz de yeni kulaklık almak istedik ancak 27 bin lira dediler. Bunun 15 bin lirasını devlet karşılıyor, geriye kalan 12 bin lirayı ise bizim verecek gücümüz yok. Eşim asgari ücretle çalışıyor o nedenle bunu almamız mümkün değil. Oğlum 5. sınıfa geçti kulaklık olmazsa okulundan da geri kalacak. Kulaklığı alamazsak oğlum duymayacak ne olur bize yardım edin" dedi. - ADANA

Şükran Çelik, Halil Çelik, Adana, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
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