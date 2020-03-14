Küçük Hanım'ın akülü sandalye sevinci - Son Dakika
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Küçük Hanım'ın akülü sandalye sevinci

7 saat önce

MERSİN'de doğuştan engelli olduğu için okula babasının kucağında giden Hanım Öztunç (10), hayırseverlerin desteği ile akülü sandalyeye kavuştu.

Küçük Hanım'ın akülü sandalye sevinci, System.String[]

MERSİN'de doğuştan engelli olduğu için okula babasının kucağında giden Hanım Öztunç (10), hayırseverlerin desteği ile akülü sandalyeye kavuştu.

Abdullah-Heybet Öztunç çiftinin 8 çocuğundan biri olan Hanım, doğuştan engelli olduğu için okula babasının kucağında gidip gelmek zorunda kalıyordu. Ahmet Mete Işıkara İlkokulu 4'üncü sınıfta okuyan Hanım'ın durumuna üzülen öğretmenleri, Tohum Toprağa, Engelliler Topluma Emanet Topluluğu ile iletişime geçti. Küçük kızın okula daha rahat gidip gelmesi için akülü sandalye talebinde bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen hayırsever vatandaşlar, Hanım Öztunç için akülü sandalye temin etti. Hanım'ı hayata bağlayacak olan akülü sandalye Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Babasının kucağında dışarı çıkarılan küçük kız, gördüğü manzara karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Babasının yardımı ile akülü sandalyesine binen Hanım, kendi başına hareket etmenin keyfini çıkarttı.

'4 YILDIR KUCAĞIMDA OKULA GİDİP GELİYORDU'

Kızına verilen hediyeden dolayı hayırseverlere teşekkür eden Abdullah Öztunç, "Kızım 10 yıldır bu halde. 4 yıldır benim kucağımda okula gidip geliyordu. Kızım için akülü sandalye istedim, sağ olsunlar hemen dönüş yaptılar. Çok sevindik, mutluyuz. Herkese teşekkür ederim" dedi.

'ARTIK OKULA KENDİ BAŞIMA GİDİP, GELEBİLİRİM'

Akülü sandalyeye kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Hanım Öztunç, hep hayal ettiğini ve hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

'DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK'

Hayırseverlerin desteği ile Mersin'de bugüne kadar 29 tekerlekli sandalye veren hayırsever Halil Öz, " Avusturya'dan, İsveç'ten 5 kişi, Türkiye'den de 2 kişinin desteği ile akülü sandalyeyi temin ettik. Dünyayı iyilik kurtaracak, engelli dostlarımıza sahip çıkalım" diye konuştu.


Ahmet Mete, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:16 Kaynak: DHA
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