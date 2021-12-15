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Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek - Son Dakika

Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek

15.12.2021 08:56

Usta sanatçı Belgin Bilgin'in oğlu Aydın Birsel, evinin önünde ölü bulunmuştu. Birsel'in 40 yıllık arkadaşı Semih Dalan ise vasiyetten bahsederken "Bana hep 'Bana bir şey olursa beni annemin mezarının üstüne gömün' derdi. Biz de bu vasiyeti yerine getireceğiz" diye anlattı.

Yeşilçam'ın yıldızı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, Bursa'daki evinin önünde ölü bulunmuştu. Yapılan ilk incelemelerde Birsel'in düşme sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Birsel'in cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Otopsinin ardından 40 yıllık arkadaşının cenazesini teslim alan Semih Dalan Birsel'in vasiyetini de açıkladı.

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Defnedilmek üzere cenaze aracı ile İstanbul'a gönderilen Birsel'in cansız bedeni öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Belgin Doruk'un mezarına defnedileceği öğrenildi. 40 yıllık arkadaşı Semih Dalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aydın Birsel'in 40 yıllık arkadaşı olduğunu ve üzüntü duyduğunu" söyledi. Kendisiyle beraber iş kurma planları olduğunu ve en son 2 gün önce görüştüklerini belirten Dalan, acı haberini alınca inanamadığını söyledi.

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı! İsteği üzerine annesinin mezarına gömülecek

"VASİYETİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ANNESİNİN MEZARLIĞINA GÖMECEĞİZ"

Dalan, acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Cenazesi yetişirse öğle vaktinde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin mezarının üstüne defnedilecek. Vasiyeti vardı. 15 gün önce annesinin mezarını ziyaret etmişti. Oradan çıktıktan sonra konuştuk ve annesinin mezarının dağıldığını, bakımsız kaldığını söyledi. Bana da en kısa sürede mezarını tekrardan yapalım, demişti. Sonrasında da 'Ben annemin mezarlığına gömülmek istiyorum.' dedi. Biz de vasiyetini yerine getireceğiz."

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı! İsteği üzerine annesinin mezarına gömülecek
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti ortaya çıktı! İsteği üzerine annesinin mezarına gömülecek

Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek

Belgin Doruk, Zincirlikuyu, Bursa, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek - Son Dakika
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