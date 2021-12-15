Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek - Son Dakika

Yeşilçam'ın yıldızı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, Bursa'daki evinin önünde ölü bulunmuştu. Yapılan ilk incelemelerde Birsel'in düşme sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Birsel'in cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Otopsinin ardından 40 yıllık arkadaşının cenazesini teslim alan Semih Dalan Birsel'in vasiyetini de açıkladı.

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Defnedilmek üzere cenaze aracı ile İstanbul'a gönderilen Birsel'in cansız bedeni öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Belgin Doruk'un mezarına defnedileceği öğrenildi. 40 yıllık arkadaşı Semih Dalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aydın Birsel'in 40 yıllık arkadaşı olduğunu ve üzüntü duyduğunu" söyledi. Kendisiyle beraber iş kurma planları olduğunu ve en son 2 gün önce görüştüklerini belirten Dalan, acı haberini alınca inanamadığını söyledi.

"VASİYETİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ANNESİNİN MEZARLIĞINA GÖMECEĞİZ"

Dalan, acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: "Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Cenazesi yetişirse öğle vaktinde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin mezarının üstüne defnedilecek. Vasiyeti vardı. 15 gün önce annesinin mezarını ziyaret etmişti. Oradan çıktıktan sonra konuştuk ve annesinin mezarının dağıldığını, bakımsız kaldığını söyledi. Bana da en kısa sürede mezarını tekrardan yapalım, demişti. Sonrasında da 'Ben annemin mezarlığına gömülmek istiyorum.' dedi. Biz de vasiyetini yerine getireceğiz."