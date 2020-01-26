Küçük Hasan ve Hatice'nin polis olma hayali gerçekleşti - Son Dakika

ADANA'da, polis olmak isteyen lösemi hastası Hasan Gülen (5) ile geçen yıl kardeşi Erol Bartan'ı (6) trafik kazasında kaybeden Hatice Bartan (13), İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Aktaş, iki çocuğa, 'Çocuk polis' kimlik kartı ve okul malzemesi hediye etti.

Adana'da, 10 yıl önce Sevgi Gülen (26) ile evlenen Necati Gülen'in (43) çocukları Hasan'a 2 yıl önce lösemi teşhisi kondu. Kurtulması için ilik nakli gereken Hasan'ı tedavi ettiremeyen çift, yetkililerden yardım istedi. Hasan'ın yaşaması için Sevgi Gülen hamile kaldı. Yaklaşık 1,5 ay sonra doğacak kardeşinden kordon kanı alınacak ve Hasan'la uyumlu olup olmadığına bakılacak. Hasan'a yapılacak olan işlem için gerekli olan destek ise yardımseverlerden geldi. Polis olmak isteyen Hasan, tek hayalinin suçluları yakalamak olduğunu söyledi.

Kasım 2019'da kardeşi Erol Bartan'ı trafik kazasında kaybeden, "Keşke onun yolda oynamasına izin vermeseydim" diyerek ağlayan Hatice Bartan da polis olmak istediğini söyledi.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hatice Bartan ve Hasan Gülen'i makamında kabul etti. Hatice ve Hasan'la yakından ilgilenen Aktaş, 'Çocuk Polis' kimlik kartı ve okul eşyaları hediye etti. Aktaş, Hasan'ın iyileşmesi için gerekli çabanın gösterileceğini söyledi.

İki çocuk, kendileriyle ilgilenen polislere teşekkür etti.