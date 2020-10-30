- Küçük Hatice'nin katiline müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

- Küçük Hatice'nin katiline müebbet hapis cezası verildi

30.10.2020 14:11

- Küçük Hatice'nin katiline müebbet hapis cezası verildi Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce iple boğularak öldürülen 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'nin katil zanlısı olarak tutuklanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

- Küçük Hatice'nin katiline müebbet hapis cezası verildi

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce iple boğularak öldürülen 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'nin katil zanlısı olarak tutuklanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Katil zanlısı olarak geçtiğimiz ay yakalanan ve cezaevine konulan Veli K. hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında, SEGBİS üzerinden dinlenen sanık; savcının mütalaasını kabul ederken, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı'na yazılı talepte bulunduğunu ve idamla cezalandırılmak istediğini söyledi.

Hatice Çiftçi'nin ailesinin de katıldığı duruşmada, anne Pakize Çiftçi, "Pişman olduysan neden 8 yıldır kimseye anlatmadın?" sorusunu yöneltti. Soruyu cevaplayan sanık; birçok kez karakola giderek itirafta bulunmak istediğini ancak yapamadığını söylerken, "Benim durumumun tüm ülkeye örnek olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Karara göre, sanık Veli K. kendisine yöneltilen suçlamalardan; çocuğu kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve hürriyetten yoksun kılma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Duruşma sonrasında anne Pakize Çiftçi; "Benden giden gitti. 7 yaşındaki kardeşi kızımı tanıyamadan büyüdü. Katilin aldığı ceza beni tatmin etmiyor. İdam cezası ile cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olayın Geçmişi:

Konya'nın Akşehir ilçesinde 21 Aralık 2012 tarihinde kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki Hatice Çitftçi'nin bir meyve bahçesinde cesedi bulunmuştu. İple boğularak öldürüldüğü belirlenen Hatice Çiftçi, otopsinin ardından Akşehir Mezarlığında toprağa verildi. Cinayetin aydınlatılabilmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında 600 kişiden DNA testi için kan örnekleri alındı. DNA testi sonuçlarından faile ulaşılamazken küçük kızın cep telefonundaki görüşmeler de incelendi ancak bir sonuca ulaşılamadı. Aradan geçen 8 yıldan sonra İzmir'de başka bir olaya karışan Veli K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Veli K.'den alınan örneklerin, Hatice Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle uyuştuğu belirlendi. Bunun üzerine Akşehir'e getirilen Veli K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Küçük Hatice'nin katiline müebbet hapis cezası verildi
- Küçük Hatice'nin katiline müebbet hapis cezası verildi
- Küçük Hatice'nin katiline müebbet hapis cezası verildi
- Küçük Hatice'nin katiline müebbet hapis cezası verildi

Hatice Çarpar, İdam Cezası, Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Küçük Hatice'nin katiline müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

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