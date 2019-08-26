Son Dakika Haberleri: Küçük Hayaller Festivali'nde sosyal farkındalık
Son Dakika Güncel Haber

Küçük Hayaller Festivali'nde sosyal farkındalık

51 dakika önce

Küçük Hayaller Festivali, geçtiğimiz günlerde kadın terörü kurbanı olan Emine Bulut'un teröre tanık olan kız çocuğunun eğitim bursuna destek oluyor.

Küçük Hayaller Festivali'nde sosyal farkındalık, System.String[]

Çocukların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlayan festival yönetimi, tüm çocukların mutluluğun ve fırsat eşitliğini hakları olduklarını ve şiddete, teröre maruz kalmalarından çok hayallerinin peşinde koşmalarını dileyerek festivalden elde edilecek gelirin bir kısmını annesi Emine Bulut'un terörüne maruz kalan kız çocuğunun eğitimine destek sağlayacak.

Geçtiğimiz aylarda ikiz çocuklarını kucağına alan Doğa Rutkay da festivalin Instagram sayfasını kendi hesabından paylaşarak festivale destek verdi.

Emine Bulut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:35 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut için maça siyah pankartla çıktılar
Boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz: Videom çekilseydi ben de şimdi yoktum Okul kantinlerinde gıda logosu dönemi başlıyor! Artık her ürün satılamayacak Hizbullah'tan tehdit gibi uyarı: Kimse kendini rahat hissetmesin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 11:27:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük Hayaller Festivali'nde sosyal farkındalık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]