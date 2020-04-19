Küçük Hayrunisa'nın hayata tutunabilmesi için yardım isteği - Son Dakika
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Küçük Hayrunisa'nın hayata tutunabilmesi için yardım isteği

6 saat önce

İZMİR Ege Üniversitesi Hastanesi Tülay Aktaş Onkoloji Merkezi'nde beyninde ve omuriliğindeki tümör sebebiyle tedavi gören 3,5 yaşındaki yaşındaki Hayrunisa Uzdu'nun sağlığına kavuşabilmesi için 1, 5 milyon liraya ihtiyacı var.

Küçük Hayrunisa'nın hayata tutunabilmesi için yardım isteği, System.String[]

İZMİR Ege Üniversitesi Hastanesi Tülay Aktaş Onkoloji Merkezi'nde beyninde ve omuriliğindeki tümör sebebiyle tedavi gören 3,5 yaşındaki yaşındaki Hayrunisa Uzdu'nun sağlığına kavuşabilmesi için 1, 5 milyon liraya ihtiyacı var. Nur Mukaddes Uzdu, tanesi 70 bin lira olan ve kızının ayda dört kez kullanması gereken ilacı yurt dışından kendi imkanları ile getirtebilmeleri için maddi imkanlarının yeterli olmadığını belirtip, hayırseverlerden yardım istedi.

İzmir'de yaşayan ev kadını Nur Mukaddes Uzdu (30) ve fotokopi makinesi satışı işi ile uğraşan eşi Osman Yasin Uzdu (31) çiftinin kızları Hayrunisa Uzdu, 2019 yılı mart ayında bacak ağrısı şikayetleriyle ailesi tarafından doktora götürüldü. Birkaç farklı hastanede tetkikler yapıldıktan sonra hastalığa teşhis konulamadı. Bunun üzerine Uzdu çifti, kızları için bir kez de Ege Üniversitesi Hastanesi Tülay Aktaş Onkoloji Merkezi'ne başvurdu. Burada yapılan tahlillerde minik Hayrunisa'nın karnında 10 santimetre büyüklüğünde tümör olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 1 yıl boyunca 10 kür kemoterapi tedavisi gören Hayrunisa'nın geçen ocak ayında yapılan tahlilleri tamamen temiz çıktı. Sevindirici haberi alan ve hastaneden taburcu edilen Uzdu Ailesi, bir ay sonra çekilen rutin MR'lar sonucunda, tümörün Hayrunisa'nın beyin ve omuriliğine sıçradığını öğrenince yıkıldı. Küçük kızın tekrar tedavisine başlandı.

Bu haber sonrasında küçük Hayrunisa, yeniden tedavi görmeye başlarken, doktorlar Hayrunisa'nın yaşama tutunabilmesi için bir ilaca ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu ilacın dünyada aktif olarak kullanıldığını söyleyen anne Nur Mukaddes Uzdu, "İlaca ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak çok pahalı ve yurt dışından getirtilmesi gerekiyor. Kızımın uzun süre kullanması gereken bu ilacın tanesi 70 bin TL. Kızımın ayda bu ilaçtan 4 adet kullanması gerekiyor. Bu da ayda 280 bin lira demek. Bizim şu an tüm tedavi sürecinde kullanacağı bu ilaç için 1,5 milyon TL'ye ihtiyacımız var. Bu ilaca ulaşabilirsek kızımın iyileşme oranı çok yüksek. Şu anda Avrupa'da aktif olarak bu ilaç kullanılıyor. Ancak, bu ilacı maddi imkanlarımız ile karşılamamız mümkün değil hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILIYOR'

Kızının hastalığı hakkında bilgi veren anne Uzdu, "Kızımın karnındaki tümör beynine ve omuriliğine sıçradı. Beyin ve omuriliğe sıçradığı için artık tümör daha ciddi bir boyut kazandı ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Şu an kemoterapi ve radyoterapi alıyoruz. Ancak, kızımın tedavisi için yurt dışından gelecek ilacı mutlaka almamız gerekiyor" diye konuştu.

'YAŞAMAYAN BİLEMEZ'

Çok zor bir süreç yaşadığını söyleyen anne, "Bunu yaşamayan anlayamaz. Çocuğum iyileşsin istiyoruz. Bu ilaca ulaşmak istiyoruz. İnsanlar sesimizi duysunlar. Elbet merhametli insanlar çıkacaktır. Lütfen sesimizi duyun. Elimizde reçetemiz var. Yardım etmek isteyenler doktorlarımızla da görüşebilirler. Biz yalnızca ilaca ulaşmak istiyoruz" dedi.


Ege Üniversitesi Hastanesi, Tülay Aktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:21 Kaynak: DHA

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