"Küçük Hediye Büyük Mutluluk" kampanyası ile çocuklar sevindiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Küçük Hediye Büyük Mutluluk' kampanyası ile çocuklar sevindiriliyor - Son Dakika

"Küçük Hediye Büyük Mutluluk" kampanyası ile çocuklar sevindiriliyor

6 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde sosyal medyadan kampanya düzenleyen Samet Atasoy, çocuklara çeşitli hediyeler ulaştırıyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde sosyal medyadan kampanya düzenleyen Samet Atasoy, çocuklara çeşitli hediyeler ulaştırıyor.

Sosyal medyadan "Küçük Hediyeler Büyük Mutluluklar" kampanyası başlatan Atasoy, destek verenlerin gönderdiği hediyeleri arkadaşlarıyla kırsal mahallelerdeki çocuklara dağıtıyor.

Gittikleri okullarda yüzlerini boyadıkları çocuklarla oyunlar oynayan gençler, çocuklara hediyelerini veriyor.

Keyifli vakit geçiren çocuklar, aldıkları hediyelerle büyük sevinç yaşıyor.

Atasoy, AA muhabirine, bugüne kadar 10 mahalleye gittiğini ve bine yakın çocuğa ulaştığını belirterek, köyünden hiç çıkmamış çocuklara dokunmayı hedeflediğini söyledi.

Her ay Alaçam'ın kırsal mahallelerine gittiğini dile getiren Atasoy, "Çocukların yüzündeki tebessüm, benim için çok önemli. İnşallah bundan sonraki etkinliklerimde köyünden hiç çıkmamış kardeşlerimizi Samsunspor maçına götürüp onları o atmosferi yaşatmayı istiyorum." dedi.

Samsun, Alaçam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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