Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi - Son Dakika
Üye Girişi

Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi

20.05.2022 09:20

Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önlediERZURUM Erzurum'da 13 yaşındaki çocuğun bir işyerinden para çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi

ERZURUM Erzurum'da 13 yaşındaki çocuğun bir işyerinden para çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirirken, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi.

Olay, iki gün önce Aşağı Mumcu Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Murat Karaca'ya ait işyerine gelen 13 yaşındaki B.U. etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek masanın çekmecesinde bulunan bir miktar parayı aldı. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi rahat tavır takınan küçük hırsız işyerinde Karaca ile karşılaştı. İşyeri sahibine güven vermek için peşinden giden küçük hırsızın tavırlarından şüphelenen Karaca, çekmeceyi kontrol etti. Paranın yerinde olmadığını gören Karaca, B.U.'yu sandalyeye oturtarak sohbet ettiği sırada telefondan güvenlik kamerası görüntüsüne baktı. Kamera kayıtlarında B.U.'nun parayı çaldığını gören Karaca, küçük hırsızı Gürcükapı Polis Merkezine götürerek ekiplere teslim etti.

"Şikayetçi olmadım, bir daha yapmasın diye polise teslim ettim"

İşyeri sahibi Murat Karaca, "Öğleden sonra dışarıdaydım ben. İş yerime gelince yazıhanem de bir çocuğun gezindiğini gördüm. Hareketleri de biraz şüpheli olunca zaten çekmecemde de bir miktar para vardı. Paranın olmadığını görünce hemen çocuğu oyalayıp burada kamera kayıtlarına bakmak gereğinde hissettim. Kamera kayıtlarına da bakınca çocuğun parayı aldığını gördüm. Parayı kendisi tekrardan iade etti bana. Çocuğun yaşı küçük olduğu için ne yapacağımı bilemedim. Hemen Gürcükapı karakoluna çocuğu götürdüm, çünkü annesine ulaşamadım, babasına ulaşamadım. Polise, teslim ettim, çocuk şubeyi aldı götürdüler. Sonradan ifade vermeye gittim. Ben şikayetçi olmadığımı söyledim zaten. 600 TL civarı bir şey almıştı. Yani paranın miktarı önemli değil ama çocuğun o yaşta girmiş olduğu bu hırsızlık olaylarından dolayı karakola götürmemdeki sebep de bir ders olsun, polisi görsün orada bir korksun falan ondan dolayı götürdüm. Yoksa paranın miktarı önemli değil" diye konuştu.

Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi
Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi
Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi
Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi
Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi

YORUMLAR
500
Kurusıkı sandığı silahı ateşleyen kadın, işyerini sahibini öldürdü Kurusıkı sandığı silahı ateşleyen kadın, işyerini sahibini öldürdü Muğla Milas'ta itfaiye ekipleri faciayı önledi Muğla Milas'ta itfaiye ekipleri faciayı önledi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi - Son Dakika


Son Dakika
11:32 Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor: Ali Koç göndermek istiyor, Özil 2 yıllık sözleşmesini hatırlatıyor
11:30 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor
11:28 Mahkum dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Fırat, suçsuz yere hapse girecek Hacı'yı kurtarmak için hangi adımı atacak?
11:22 20 Mayıs'ta dolar 15,98'den alıcı buluyor
11:18 İçişleri Bakanı Soylu'dan sığınmacı açıklaması: 502 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü
11:17 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler yaşandı? Nalan babasının kim olduğunu öğrenebildi mi?
11:08 Çok konuşulacak iddia! Koç ailesi hakkındaki tweet'i Murat Ongun mu attı?
11:01 Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı transfer edecek! 10 milyon euro ödenecek
10:58 AK Parti eski milletvekili Bakır'dan bomba sığınmacı iddiası: MİT kaynaklarına göre vatandaşlık alan sığınmacıların sayısı 8 milyon 800 bin
10:50 Eskişehir'deki define cinayetinde karar! Hem 25 yıl hapis hem de para cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 11:44:20. #1.12#
SON DAKİKA: Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement