Küçük İbrahim sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçük İbrahim sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı - Son Dakika

Küçük İbrahim sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı

7 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 6 yaşındaki İbrahim G. yalnız olduğu evde sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı.

Küçük İbrahim sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 6 yaşındaki İbrahim G.  yalnız olduğu evde sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkardı. Küçük çocuğun dışarı kaçarak kurtulduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehitler Mahallesi Şehitler Yolu 67 numarada bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşanan olay şöyle meydana geldi; Mahmut G.'nin kiracı olduğu daireden saat 12.00 sıralarında alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının, olay anında babası Mahmut G.'nin işe, annesi Fatma G.'nin bakkala, ablası Ayşe G.'nin de komşularına gitmesi nedeniyle evde yalnız olan 6 yaşındaki İbrahim G.'nin, sobadaki odunları tutuşturmak istemesi üzerine başladığı belirlendı. Sobadan sıçrayan alevlerin koltuk ve perde gibi eşyaları tutuşturduğu, küçük İbrahim'in de can havliyle dışarı kaçıp, yanmaktan kurtulduğu belirlendi.


Şehitler Mahallesi, Turgutlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
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