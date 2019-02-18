Son Dakika Haberleri: Küçük Irmak Burhaniye'nin Gururu Oldu

Küçük Irmak Burhaniye'nin Gururu Oldu

56 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulu öğrencisi Irmak Gültoplayan, 12-17 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılan Turkish Open Açık Taekwondo Turnuvasında Poomsae dalında 4.ncü oldu.

Küçük Irmak Burhaniye'nin Gururu Oldu, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulu öğrencisi Irmak Gültoplayan, 12-17 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılan Turkish Open Açık Taekwondo Turnuvasında Poomsae dalında 4.ncü oldu. Yaklaşık 70 ülkeden bin 650 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren Gültoplayan, ilçenin gururu oldu.

Başarılı sporcuyu kutlayan Antrenör Şeref Firidinoğlu, başarılarının artarak devam edeceğini söyledi. Atatürk Spor Salonu'nda çalışmalara devam ektiklerini anlatan Firidinoğlu, "Çalışmalarımıza 70 sporcu ile devam ediyoruz. Antalya'ya Irmak Gültoplayan ile katıldık. Kızımız 4.ncü oldu. Bunun için çok mutlu olduk. Kızımız ilçenin gururu oldu. Başarılarımız artarak devam edecek" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:59 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Mustafa Avkıran'ın Babası, Antalya'da Toprağa Verildi ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı

Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi Türk Takımı Tractor Sazi'nin Maçını 100 Bin Taraftar İzledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 15:55:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük Irmak Burhaniye'nin Gururu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]