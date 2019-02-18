Küçük Irmak Burhaniye'nin Gururu Oldu
56 dakika önce
Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulu öğrencisi Irmak Gültoplayan, 12-17 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılan Turkish Open Açık Taekwondo Turnuvasında Poomsae dalında 4.ncü oldu.
Burhaniye
ilçesinde, Hürriyet
Ortaokulu öğrencisi Irmak Gültoplayan, 12-17 Şubat tarihlerinde Antalya
'da yapılan Turkish Open Açık Taekwondo Turnuvasında Poomsae dalında 4.ncü oldu. Yaklaşık 70 ülkeden bin 650 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren Gültoplayan, ilçenin gururu oldu.
Başarılı sporcuyu kutlayan Antrenör Şeref Firidinoğlu, başarılarının artarak devam edeceğini söyledi. Atatürk
Spor Salonu'nda çalışmalara devam ektiklerini anlatan Firidinoğlu, "Çalışmalarımıza 70 sporcu ile devam ediyoruz. Antalya'ya Irmak Gültoplayan ile katıldık. Kızımız 4.ncü oldu. Bunun için çok mutlu olduk. Kızımız ilçenin gururu oldu. Başarılarımız artarak devam edecek" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:59 Kaynak: İHA
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