Küçük İskender için tören düzenlendi (1)
18 dakika önce
55 yaşında hayatını kaybeden ünlü şair Küçük İskender için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:13 Kaynak: DHA
55 yaşında hayatını kaybeden ünlü şair Küçük İskender
için Akatlar Kültür Merkezi
'nde tören düzenlendi. Paşabahçe Devlet Hastanesi
'nde yoğun bakımda tedavisi sürerken hayatını kaybeden şair için düzenlenen törene ailesi, dostları, arkadaşları, sanat camiasında bir çok isim ve sevenleri katıldı. Küçük İskender'in cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Ortaköy
Büyük Mecidiye
Camii'ne getirildi.
- İstanbul
55 yaşında hayatını kaybeden şair Küçük İskender'in ölümle ilgili sözleri yürek burktu
Küçük İskender için tören düzenlendi
Ankara'da 9 kişinin öldüğü YHT kazasıyla ilgili bilirkişi raporu: Kazanın 3 nedeni var
Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor