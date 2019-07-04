Son Dakika Haberleri: Küçük İskender için tören düzenlendi (1)
Son Dakika Güncel Haber

Küçük İskender için tören düzenlendi (1)

18 dakika önce

55 yaşında hayatını kaybeden ünlü şair Küçük İskender için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Küçük İskender için tören düzenlendi (1), System.String[]
55 yaşında hayatını kaybeden ünlü şair Küçük İskender için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.   Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürerken hayatını kaybeden şair için düzenlenen törene ailesi, dostları, arkadaşları, sanat camiasında bir çok isim ve sevenleri katıldı. Küçük İskender'in cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'ne getirildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:13 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



55 yaşında hayatını kaybeden şair Küçük İskender'in ölümle ilgili sözleri yürek burktu Küçük İskender için tören düzenlendi Ankara'da 9 kişinin öldüğü YHT kazasıyla ilgili bilirkişi raporu: Kazanın 3 nedeni var Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:31:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük İskender için tören düzenlendi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]