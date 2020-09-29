Küçük İslam'ın öldüğü kazada sürücü adliyede (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çevre yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Kazakistan uyruklu İslam Öziyev'e çarparak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Ömer Kavici'nin işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinden sonra mahkemeye çıkarılan Kavici, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.