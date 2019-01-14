Son Dakika Haberleri: Küçük İstanbul'da Kimyasal Toz Paniği

Küçük İstanbul'da Kimyasal Toz Paniği

33 dakika önce

BERLİN'in Kreuzberg semtindeki Galilei İlkokulu'nda kimyasal toz paniği yaşandı.

Küçük İstanbul'da Kimyasal Toz Paniği, System.String[]
BERLİN'in Kreuzberg semtindeki Galilei İlkokulu'nda kimyasal toz paniği yaşandı. Okul içinde bulunan tozun zehirli olabileceğinden şüphelenen okul idaresi, derhal polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Okulun çevresinde önlem alan polis ve itfaiye, acilen okulu boşalttı. Ardından kimyasal tozun bulunduğu kata inildi. Yetkililer maddenin klor tozu olduğunu, tozun da okulun alt katında bulunan havuz suyuna katılmak için kullanıldığını tespit etti.

YAHUDİ MÜZESİNE SIĞINDILAR

Klor tozunu havuza atan yetkililer, şişenin kapağını iyi kapatmadığı için tozun döküldüğü belirledi. Tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşılınca okulun hemen yanında bulunan Yahudi Müzesine sığınan öğrenciler tekrar okula dönerek derslerine kaldığı yerden devam etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:14 

Polis, Kreuzberg, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı

Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:47:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük İstanbul'da Kimyasal Toz Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]