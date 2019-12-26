Küçük Joe - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçük Joe - Son Dakika

Küçük Joe

6 saat önce

Türkiye genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Türkiye genelinde sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Küçük Joe"

Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi "Küçük Joe", laboratuvar şartlarında genetik çalışmalarla elde edilen ve antidepresan etkisiyle insanlara mutluluk veren kırmızı Little Joe bitkisinin etkileri üzerinden sınırsız genetik ve bilimsel gelişmeleri sorgulamaya açıyor.

Başrollerinde Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor, Phenix Brossard, Leanne Best ve Lindsay Duncan'ın oynadığı filmi Avusturyalı sinemacı Jessica Hausner yönetti.

Küçük Joe

Genetik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:21 Kaynak: AA
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