Küçük Kadir'in Beşiktaş forması hayali gerçekleşti - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde, "İyilik Hareketi" üyelerinden, imzalı Beşiktaş forması isteyen 9 yaşındaki Kadir Çakır'ın isteği gerçekleşti.

"İyilik Hareketi" üyeleri, Beşiktaş Kulübü'nden gelen forma, spor ayakkabısı ve çeşitli hediyeleri Çakır'a teslim etti.

"İyilik Hareketi" öncüsü şair ve yazar Kasım Alper Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadir'in mutlu olmasından dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi.

Kadir Çakır da "İyilik Hareketi" üyelerine ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür etti.