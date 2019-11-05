Antalya'da, elinde Türk bayrağıyla "Gündoğdu Marşı"nı söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşılan 9 yaşındaki Kadirhan Çetin, kendisine gösterilen ilginin mutluluğunu yaşıyor.

Antalya'da bir otomobil sürücüsü tarafından çekilen, elinde Türk bayrağı bulunan bisikletli bir çocuğun "Gündoğdu Marşı"nı söylediği görüntüler, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Antalyaspor 07 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, çocuğu bulmak için harekete geçti. Görüntülerdeki sokağın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde olduğunu belirleyen grup, 9 yaşındaki Kadirhan Çetin'e ulaştı.

Çetin ve ailesini ziyaret edenler, çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

İlkokul öğrencisi Kadirhan Çetin, AA muhabirine, bisikletiyle giderken marş söylediği sırada görüntülendiğinin farkında olmadığını belirtti.

Birkaç gün sonra öğretmeninin görüntüyü kendisine izlettirdiğini söyleyen Çetin, "Vatanımı, bayrağımı çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum. 'Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez.' sözü beni çok etkiliyor. Alay marşını da ezbere biliyorum. Büyüyünce futbolcu ya da bordo bereli olmak istiyorum." diye konuştu.

Bisikletinin el freni sağlam olmasına rağmen elindeki Türk bayrağı dalgalansın diye ayak freni kullandığını aktaran Çetin, "Ayak freni yaptığım için bisikletimin eski olduğunu düşünenler bisiklet hediye etmek istedi. Ben de benim bisikletim var, olmayan çocuklara verin dedim." ifadelerini kullandı.

Baba Erol Çetin de oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi. Çetin, tek isteğinin vatana, millete hayırlı bir çocuk yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Anne Betül Çetin ise oğlunun vatan aşkıyla dolu olduğunu vurguladı. Oğlunu sosyal medyada görünce çok şaşırdığını anlatan Çetin, "Oğlumla gurur duydum. Marş söylemeyi çok seviyor. İnşallah içinde hep vatan, bayrak sevgisi olsun." temennisinde bulundu.