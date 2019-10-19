Son Dakika Haberleri: Küçük kalpli miniklerden Mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel Küçük kalpli miniklerden Mehmetçiğe destek

Küçük kalpli miniklerden Mehmetçiğe destek

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, yurdun dört bir yanından maddi ve manevi destekler artarak devam ediyor.

Küçük kalpli miniklerden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, yurdun dört bir yanından maddi ve manevi destekler artarak devam ediyor.


Bu desteklere özellikle minik yüreklerin ortaya koyduğu etkinlikler vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. Harekata bir destek de Amasya'daki miniklerden geldi. Amasya Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu öğrencileri ellerindeki "Kalbimiz Küçük Desteğimiz Büyük", "Dualarımız Sizinle" ve "Minik Yüreklerden Aslan Yürekli Karamanlara Selam" yazılı pankartlar açarak, ay yıldızlı kıyafetler giyerek ve ellerindeki bayrakları sallayarak Mehmetçiğe destek verdiler. Okul Müdürü Ercan Öker ve ilkokul 4. sınıf öğrencilerini hayata hazırlayan öğretmenlerin duyarlılığı ile bayrakların dalgalandığı bir etkinlik sergilendi. Etkinliğin ortaya konulmasında azami dikkat gösteren ve yakından takip eden Okul Müdürü Ercan Öker, " Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etme, bölgeye barışın ve huzurun gelip yerleşmesini sağlamak adına yaklaşık 10 gündür devam eden ve terör örgütüne ağır kayıplar verdirten 'Barış Pınarı Harekatı'nın arkasındayız. Her daim destekçileriyiz. Bugün destekçi olduğumuzu ve her daim olacağımızı ortaya koymak adına öğretmenlerimiz ile böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimizin bu tür gösteri ile ortaya konulan destekten ne kadar heyecanlı ve mutlu olduklarını gözlerinden okumak mümkün. Çünkü minik kalpleri ile aslan yürekli askerlere bu etkinlik ile selam göndermiş olacaklar. Bizim için önem arz eden bu gibi konuların her açıdan önemine değiniyor ve bu tür etkinlikler ile çocuklara önemini öğretmeye çalışıyoruz. Gerçekleşen ve gerçekleşecek olan etkinlikler için okulumuzda bulunan her öğrencinin katılımına özen gösteriyoruz" dedi.


Konuşmanın ardından ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin ellerindeki bayraklar ile ortaya koymuş oldukları müzik eşliğindeki gösteri öğretmenleri ve onları izlemeye gelen aileleri tarafından takrirle karşılandı. - AMASYA

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:02 Kaynak: İHA
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