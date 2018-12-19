"Küçük Kaptan"In Üç Öyküsü İlk Kez Bir Arada!

Küçük Kaptan ve arkadaşları Marinka, Tombul Üzüm ve Korkak Toni, tekneleri Hiçbatmaz'a atlayıp Büyük Büyüme Adası'na yelken açarlar. Bir rivayete göre bu adada çocuklar bir gecede büyümektedir. Ne var ki çocukların aileleri bu yolculuğa karşı çıkar, hatta böyle bir adanın varlığına inanmazlar. Fakat Küçük Kaptan ve arkadaşları tüm güçlüklere rağmen teknelerini onarıp yola koyulurlar. Ailelerinden ve okuldan uzakta, kendilerini akıl almaz maceraların içinde bulurlar.

Can Çocuk kitaplığının en sevilen klasiklerinden "Küçük Kaptan"ın üç ayrı öyküsü, ilk kez tek ciltte bir araya geliyor.

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Küçük Kaptan bir kum tepesinin üstünde yaşıyordu. Bir evde

ya da kulübede değil de, bir teknede. Sert bir fırtınada, apartman yüksekliğinde bir dalga

tekneyi denizden koparıp kum tepesinin üstüne fırlatmıştı.

Ve tekne sağlam bir kaya gibi orada kıpırdamadan öylece duruyordu. Başka yolcusu var mıydı, kimse bilmiyordu. Kamaradan sadece büyük şapkalı küçük bir erkek çocuğu çıkmıştı.

'Sen de kimsin?' diye sormuştu liman sakinleri. 'Kaptanım ben,' demişti çocuk. 'Söyle bakalım, Küçük Kaptan,' demişti limanın Aksakallı Gemicisi,'nereden geliyorsun böyle?'

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'Peki denize indiğinde nereye gitmeyi düşünüyorsun?'

'Büyük Büyüme Adası'na.'

'Bu adanın görülecek nesi varmış?'

'Bilmem,' diye fısıldadı çocuk. 'Ama bu adaya gidip

bir gece kalanlar ertesi sabah büyümüş olarak uyanıyorlarmış.'

'Vay canına!' dedi Aksakallı Gemici. 'Emin misin?'

'Evet,' diye başını salladı Küçük Kaptan. 'Burada büyümek

için çok uzun zaman beklemek gerekiyor.'

'Doğru, çok uzun,' dedi gemici başını sallayarak.

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Paul Biegel

Paul Biegel 1925'te Bussum, Hollanda'da doğdu. On dört yaşındayken yazdığı ilk öyküsü De Ontevreden Kabouter (Mutsuz Bahçe Cücesi) De Tijd gazetesinde yayımlandı. Çeşitli dergilerde editörlük yaptı. Gazeteler için çizgi romanlar kaleme aldı. İlk kitabı De Gouden Gitaar 1962 yılında yayımlandı. 1965 yılında Het Sleutelkruid adlı kitabıyla Gouden Griffel Ödülü'nü aldıktan sonra, Hollanda'da en önemli çocuk kitapları yazarları arasına girdi. Hayatı boyunca 50'nin üzerinde kitap kaleme aldı. Kitapları İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca başta olmak üzere birçok dile çevrildi.