Günün erken saatinde, "Depremzede arkadaşlarım için" yazılı dövizin de bulunduğu tezgahın başına geçen Karan, kısa sürede tükenen poğaçalardan 535 lira gelir elde etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kayıplarından ve sonrasında düzenlenen " Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasından etkilenen küçük Karan, annesinin de yardımıyla depremzedeler için harekete geçti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Küçük Karan, annesinin pişirdiği poğaçaları depremzede çocuklar yararına pazarda sattı - Son Dakika

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